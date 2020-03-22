Украинцы вошли в топ-10 лучших игроков чемпионата Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В чемпионате Венгрии по футболу украинские легионеры заняли высокие места на данный момент соревнований. Об этом сообщает сайт "комнад номер один" со ссылкой на данные аналитического портала "InStat", передает УНН.
Выступает 20 украинских футболистов, и многие из них находятся там на хорошем счету.
В рейтинге самых полезных игроков первенства полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков занимает седьмое место (InStat Index - 267 баллов), защитник "Кишварда" Антон Кравченко - девятое (265), а полузащитник "Фехевара" Иван Петряк - тринадцатый (263) .
Также Петряк стал первым среди всех левых полузащитников, Зубков - второй среди правых полузащитников, Кравченко - второй среди центральных защитников, а Игорь Харатин входит в пятерку лучших опорных полузащитников (256).
Напомним, что лучшим игроком чемпионата Украины на данный момент является полузащитник "Шахтера" Тайсон (325 баллов). В тройку самых полезных входят еще двое "горняков" - Исмаили (303) и Марлос (297).