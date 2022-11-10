Українці у жовтні менш охоче брали кредити в банках

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Кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) населенню у жовтні проти вересня цього року зменшився на 0,6% - до 614 млн дол. США.

Портфель гривневих кредитів бізнесу за жовтень зменшився на 0,9% - до 535,25 млрд грн. Водночас кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) бізнесу за жовтень скоротився на 1,4% - до 7,27 млрд дол. США.

При цьому процентні ставки за новими гривневими кредитами у жовтні в середньому становили для населення 37,8% річних (+1,6% за місяць), для бізнесу - 19,7% (-0,1% за місяць). В інвалюті ставки за кредитами у жовтні для населення становили 4,2% (-0,5% за місяць), для бізнесу - 6,0% (+0,5% за місяць).

Загалом кредитів у банках у резидентів поменшало за жовтень на 1,3% - до 1,05 трлн грн.

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