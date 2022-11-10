Украинцы в октябре менее охотно брали кредиты в банках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Портфель гривневых кредитов банков населению за октябрь 2022 года уменьшился на 2% – до 204,27 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в октябре против сентября этого года уменьшился на 0,6% – до 614 млн долл. США.
Портфель гривневых кредитов бизнеса за октябрь уменьшился на 0,9% - до 535,25 млрд грн. В то же время кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за октябрь сократился на 1,4% – до 7,27 млрд долл. США.
При этом процентные ставки по новым гривневым кредитам в октябре в среднем составляли для населения 37,8% годовых (+1,6% за месяц), для бизнеса – 19,7% (-0,1% за месяц). В инвалюте ставки по кредитам в октябре для населения составили 4,2% (-0,5% в месяц), для бизнеса – 6,0% (+0,5% в месяц).
Всего кредитов в банках у резидентов уменьшилось за октябрь на 1,3% – до 1,05 трлн грн.
Напомним
Украинцы за месяц нарастили валютные вклады в банках.