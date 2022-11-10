Украинцы в октябре менее охотно брали кредиты в банках

Детали

Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в октябре против сентября этого года уменьшился на 0,6% – до 614 млн долл. США.

Портфель гривневых кредитов бизнеса за октябрь уменьшился на 0,9% - до 535,25 млрд грн. В то же время кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за октябрь сократился на 1,4% – до 7,27 млрд долл. США.

При этом процентные ставки по новым гривневым кредитам в октябре в среднем составляли для населения 37,8% годовых (+1,6% за месяц), для бизнеса – 19,7% (-0,1% за месяц). В инвалюте ставки по кредитам в октябре для населения составили 4,2% (-0,5% в месяц), для бизнеса – 6,0% (+0,5% в месяц).

Всего кредитов в банках у резидентов уменьшилось за октябрь на 1,3% – до 1,05 трлн грн.

Напомним

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