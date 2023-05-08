Українці у квітні встановили рекорд з купівлі вживаних іномарок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У квітні українці придбали найбільшу в цьому році кількість вживаних іномарок, повідомили в асоціації автовиробників України "Укравтопром", пише УНН.
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За минулий місяць, як вказують ав асоціації, український автопарк поповнили 15,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків.
Це майже на 8% більше, ніж у березні, повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто - 45%. Далі йдуть: дизельні авто – 36%; електромобілі – 11%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.
Як вказано, середній вік вживаних авто, що у квітні перейшли на українські номери - 11 років.
Найпопулярнішим автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. У квітні на українські номери перейшли 1273 авто цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf – 1180 шт. На третьому місці Skoda Octavia – 794 шт. Замикають лідерську п’ятірку Volkswagen Passat (694 шт.) та Ford Focus (377 шт.), зазначили в асоціації.
Також у топ-10 місяця увійшли: Nissan Leaf – 366 од.; Nissan Qashqai – 337 од.; VW Touran – 320 од.; Skoda Fabia – 277 од.; Audi A4 – 270 од.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період, повідомили в Укравтопромі.
Нагадаємо
У квітні українці придбали більше ніж 5 тисяч нових автомобілів.