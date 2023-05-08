Украинцы в апреле установили рекорд по покупке подержанных иномарок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В апреле украинцы приобрели наибольшее в этом году количество подержанных иномарок, сообщили в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
За прошедший месяц, как указывают ав ассоциации, украинский автопарк пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек.
Это почти на 8% больше, чем в марте, сообщает Укравтопром.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто - 45%. Далее следуют: дизельные авто – 36%; электромобили – 11%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.
Как указано, средний возраст подержанных авто, которые в апреле перешли на украинские номера, - 11 лет.
Самым популярным автомобилем среди ввозимого секонд-хенда остается Renault Megane. В апреле на украинские номера перешли 1273 авто этой модели. Второй результат у Volkswagen Golf – 1180 шт. На третьем месте Skoda Octavia – 794 шт. Замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Passat (694 шт.) и Ford Focus (377 шт.), отметили в ассоциации.
Также в топ-10 месяца вошли: Nissan Leaf – 366 ед.; Nissan Qashqai – 337 ед.; VW Touran – 320 ед.; Skoda Fabia – 277 ед.; Audi A4 – 270 ед.
Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период, сообщили в Укравтопроме.
Напомним
В апреле украинцы приобрели более 5 тысяч новых автомобилей.