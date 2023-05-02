В Україні зріс попит на нові автомобілі: назвали топ-моделі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У квітні українці придбали більше ніж 5 тисяч нових автомобілів, повідомляє Укравтопром у Telegram, пише УНН.
Деталі
За минулий місяць в Україні було зареєстровано 5160 нових легкових авто. Показник у 4,3 раза більше за торішні дані.
Проте цьогорічний показник платоспроможного попиту на легкові автомобілі майже на 49% відстає від даних за квітень 2021 року.
Порівняно з березнем, споживча активність на авторинку зросла на 14%.
Лідером на авторинку України є японська марка Toyota – 805 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів (543 шт.) залишається Renault. Третю сходинку рейтингу займає BMW з показником 439 проданих авто. ,
Також у топ-5 квітня потрапили Volkswagen, з результатом 417 одиниць, та Skoda – 393 авто.
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків вкотре став компактний кросовер Renault Duster, перевагу якому віддали 508 покупців.
Доповнення
За перші чотири місяці 2023 року в Україні було зареєстровано 16,4 тис. нових легкових авто - на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022р.
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