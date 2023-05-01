Перехід ПДР на "літній" режим: вмикати ближнє світло вдень не обов'язково
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. З 1 травня припиняє чинність пункт 9.8 ПДР України, який зобов'язує включати денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами. Як вказували раніше у патрульній поліції, норма діє з 1 жовтня до 1 травня, передає УНН.
Деталі
Як вказували у патрульній поліції, на усіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності — ближнє світло фар, з 1 жовтня до 1 травня. Це передбачено п. 9.8 ПДР України.
"Пункт 9.8 ПДР наказує обов’язково включати денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами з 1 жовтня по 1 травня. Отже, водіям необов'язково включати ближнє світло фар за містом у світлий час доби", - зазначають в Укравтопромі.
Також у літній період в містах дозволяється підвищити обмеження швидкості до 80 км/год на дорогах, визначених місцевою владою.
Доповнення
Водночас за даними патрульної поліції, в Україні з 28 квітня на автомобільних дорогах розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Вони будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП — перевищення дозволеної швидкості руху. З початку вторгнення рф в Україну камери автоматичної фіксації було вимкнено зі стратегічною метою.
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