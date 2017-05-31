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Українці у квітні оплатили електроенергію на 82,7%

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Українці у квітні сплатили за електроенергію 2,2 млрд грн, або 82,7% нарахованих за цей період сум. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Держстатистики.

Українці у квітні оплатили електроенергію на 82,7%

"У квітні 2017 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 6,6 млрд грн (117,7% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 2,2 млрд грн (82,7% нарахованих за цей період сум)", - йдеться у повідомленні.

На кінець квітня 2017 року заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 8,6 млрд грн, за газопостачання – 5,7 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,7 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,4 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд грн, за електроенергію – 3,8 млрд грн, додали у відомстві.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку у квітні 2017 року, як повідомляється, становили 734,7 грн.

У січні–квітні 2017 року з населенням було укладено 14,8 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 80,2 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 41,6 млн грн, зазначили у Держстатистики.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Нагадаємо, Кабмін схвалив 12-місячну розстрочку на сплату ЖКП для громадян без субсидій.

 

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