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Украинцы в апреле оплатили электроэнергию на 82,7%

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Украинцы в апреле заплатили за электроэнергию 2,2 млрд грн, или 82,7% начисленных за этот период сумм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

Украинцы в апреле оплатили электроэнергию на 82,7%

"В апреле 2017 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 6,6 млрд грн (117,7% начисленных за этот период сумм), за электроэнергию - 2,2 млрд грн (82,7% начисленных за этот период сумм)", - говорится в сообщении.

На конец апреля 2017 года задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 8,6 млрд грн, за газоснабжение - 5,7 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий - 2,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение - 1,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн, за электроэнергию - 3,8 млрд грн, добавили в ведомстве.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в апреле 2017 года, как сообщается, составляли 734,7 грн.

В январе-апреле 2017 года с населением было заключено 14,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 80,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 41,6 млн грн, отметили в Госстатистики.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Напомним, Кабмин одобрил 12-месячную рассрочку на уплату ЖКУ для граждан без субсидий.

 

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