Українці у Франції зможуть отримати водійські посвідчення без додаткових іспитів

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Угода про взаємне визнання прав передбачає, що громадяни України, які легально проживають у Франції та французи, які законно проживають в нашій країні, зможуть обміняти свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання. Подібні угоди вже існують між Україною, Італією та Іспанією. Про це йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова із міністром внутрішніх справ Франції Жераром Колломбом. Повідомляє департамент комуніцкації МВС України, передає УНН

"Досі з українським посвідченням водія можна було їздити не більше року в європейських країнах, а потім слід було отримувати національні права, здавши теоретичний і практичний іспити і заплативши від 600 до 1000 євро. З урахуванням того, як багато українців сьогодні живуть і працюють у Франції питання спрощення і здешевлення процедури взаємного визнання національних прав і їх обміну, перестає бути окремим випадком, він дуже важливий і актуальний для нас. Тому ми докладемо максимум зусиль для оформлення Угоди щодо взаємного обміну водійських посвідчень з Францією", - сказав Арсен Аваков.

Нова Угода не скасовує норму закону, згідно з якою українці в Італії, Іспанії, а італійці, іспанці в Україні не мають права користуватися національними водійськими посвідченнями більше року після отримання офіційної реєстрації.

Однак, тепер обмін буде здійснюватися без здачі теоретичних і практичних іспитів і відповідно без витрат на їх оплату.

Процедура обміну буде займати деякий час, оскільки для з'ясування дійсності і достовірності документів буде проводитися спеціальна перевірка. При видачі нового водійського посвідчення українське буде вилучатися.

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Дія Угоди щодо взаємного обміну водійських посвідчень поширюється на громадян України, як легально проживають в Італії, Іспанії, є резидентами країни менше чотирьох років та мають дійсні українські посвідчення водія. Однак, обміну не підлягають недійсні або підроблені документи. Громадяни, які за станом здоров'я не можуть управляти автотранспортом, не зможуть скористатися процедурою обміну прав. А також обмін обмежується тільки тими категоріями автотранспорту, які вказані в національних правах.

Окремо Арсен Аваков подякував французьській стороні за всебічну підтримку України.

"Я хочу подякувати за вашу підтримку і значний внесок Франції в реформування системи МВС. Угода щодо взаємного обміну водійських посвідчень, питання співпраці в сфері кібербезпеки, боротьби з міжнародною організованою злочинністю і обмін досвідом між французькою жандармерією і Нацгвардією, - пріоритетні вектори взаємодії для нас", - заявив міністр внутрішніх справ.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб заявив, що Франція готова підтримувати ініціативу Міністерства внутрішніх справ України з питання взаємного обміну водійських посвідчень, а також нарощувати співпрацю в сфері безпеки з Україною.

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