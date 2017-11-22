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Украинцы во Франции смогут получить водительские удостоверения без дополнительных экзаменов

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Соглашение о взаимном признании прав предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживают во Франции и французы, законно проживающие в нашей стране, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания. Подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с министром внутренних дел Франции Жераром Колломбом. Сообщает департамент комуницкации МВД Украины, передает УНН.

"До сих пор с украинским удостоверением водителя можно было ездить не более года в европейских странах, а затем следовало получать национальные права, сдав теоретический и практический экзамены и заплатив от 600 до 1000 евро. С учетом того, как много украинцев сегодня живут и работают во Франции вопросы упрощения и удешевления процедуры взаимного признания национальных прав и их обмена, перестают быть частным случаем, он очень важен и актуален для нас. Поэтому мы приложим максимум усилий для оформления Соглашения о взаимном обмене водительских удостоверений с Францией", - сказал Арсен Аваков.

Новое Соглашение не отменяет норму закона, согласно которой украинцы в Италии, Испании, а итальянцы, испанцы в Украине не имеют права пользоваться национальными водительскими удостоверениями больше года после получения официальной регистрации.

Однако, теперь обмен будет осуществляться без сдачи теоретических и практических экзаменов и соответственно без расходов на их оплату.

Процедура обмена будет занимать некоторое время, поскольку для выяснения действительности и подлинности документов будет проводиться специальная проверка. При выдаче нового водительского удостоверения украинское будет изыматься.

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Действие Соглашения о взаимном обмена водительских удостоверений распространяется на граждан Украины, которые легально проживают в Италии, Испании, являются резидентами страны менее четырех лет и имеют действительные украинские водительские права. Однако, обмену не подлежат недействительные или поддельные документы. Граждане, которые по состоянию здоровья не могут управлять автотранспортом, не смогут воспользоваться процедурой обмена прав. А также обмен ограничивается только теми категориями автотранспорта, которые указаны в национальных правах.

Отдельно Арсен Аваков поблагодарил французское сторону за всестороннюю поддержку Украине.

"Я хочу поблагодарить за вашу поддержку и значительный вклад Франции в реформирование системы МВД. Соглашение по взаимному обмену водительских удостоверений, вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности, борьбы с международной организованной преступностью и обмен опытом между французской жандармерией и Нацгвардией, - приоритетные векторы взаимодействия для нас" , - заявил министр внутренних дел.

В свою очередь министр внутренних дел Франции Жерар Колломб заявил, что Франция готова поддерживать инициативу Министерства внутренних дел Украины по вопросу взаимного обмена водительских удостоверений, а также наращивать сотрудничество в сфере безопасности с Украиной.

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