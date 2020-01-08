Українці стали менше оформлювати закордонні паспорти - ДМС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У 2019 році українці оформили менше закордонних біометричних паспортів, ніж у 2018 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну міграційну службу України.
Як раніше повідомлялося в УНН, впродовж 2018 року в Україні було оформлено понад 4,8 млн закордонних біометричних паспортів, у 2019 році цей показник зменшився до 3,5 млн закордонних паспортів.
"Загалом, у 2019 році оформлено: 1 589 004 ID-картки та 3 513 986 закордонних паспортів", - сказано у повідомленні.
У Державній міграційній службі додали, що порівняно з груднем 2018 року у 2019 році оформлено: ID-карток - менше на 5%, закордонних паспортів - менше на 26%.
Нагадаємо, Україна опустилася на дві сходинки у індексі безвізу закордонних паспортів.