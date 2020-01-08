Украинцы стали меньше оформлять загранпаспорта - ГМС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В 2019 году украинцы оформили меньше иностранных биометрических паспортов, чем в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Как ранее сообщалось в УНН, в течение 2018 года в Украине было оформлено более 4,8 млн иностранных биометрических паспортов, в 2019 году этот показатель уменьшился до 3,5 млн загранпаспортов.
"В общем, в 2019 году оформлено: 1 589 004 ID-карты и 3 513 986 загранпаспортов", - говорится в сообщении.
В Государственной миграционной службе добавили, что по сравнению с декабрем 2018 года в 2019 году оформлено: ID-карт - меньше на 5%, загранпаспортов - меньше на 26%.
Напомним, Украина опустилась на две строчки в индексе безвизовых загранпаспортов.