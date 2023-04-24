Українці стали менше донатити на ЗСУ: соціолог пояснив, чи дійсно це так
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Українці донатять на Збройні сили України в середньому 1 525 гривень на місяць, що вдвічі менше, ніж рік тому. Про це свідчать результати опитування комунікаційної агенції Postmen. Разом з тим, соціолог Володимир Паніотто сумнівається в абсолютній достовірності цих даних. У коментарі УНН він пояснив, чому цей показник викликає у нього сумніви.
Соціолог вважає, що допомога стала більш персоналізованою.
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“В мене є сумнів щодо цих даних. Як я розумію, це мова суто про донати на армію. А зараз, у зв'язку з тим, що все більше людей мають знайомих чи друзів у армії, вони починають надавати допомогу конкретно для своїх знайомих чи їх друзів. На додаток, багато у кого сьогодні обмежені ресурси. Тому може й не менше донатять саме грошей, а можливо навіть більше, якщо враховувати адресну допомогу. Для цього потрібно зробити конкретне соцдослідження. Тому я б не дуже довіряв цим цифрам. Мені здається, що просто допомога стала більш цільовою”, - розповів Паніотто.
Разом з тим, соціолог додав, що нині бренди та компанії, які влаштовують акції з метою збору коштів на благодійність, додатково стимулюють людей донатити.
“Мені здається, що це стимулює. Це має сенс. Також це показує, що продавці патріотично налаштовані, а відтак у них приємніше щось купувати. І не важливо це 5%, 2% чи 10% - важливо, що ці гроші віддають. Сумарно це може бути досить непогана сума”, - зазначив Володимир Паніотто.
Додамо
З початком повномасштабного вторгнення соціально відповідальний український бізнес активно долучається до збору коштів на військові та гуманітарні потреби України. Продовольчі компанії часто надають благодійну допомогу для ВПО власною продукцією.
Деякі мережі АЗС відраховують кошти з кожного літру бензину або чашки кави на збори для купівлі дронів. Представники шоу-бізнесу влаштовують благодійні концерти.
Не залишаються осторонь і представники fashion-індустрії. Українські дизайнери оголошують спеціальні акції та створюють патріотичні колекції з метою збору коштів. Таким чином компанії дозволяють українцям пасивно донатити, купляючи певну продукцію або користуючись послугами.
Нагадаємо
Бренд Sleeper оголосив благодійну акцію для збору коштів на протезування постраждалих внаслідок війни.