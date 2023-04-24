Украинцы стали меньше донатить на ВСУ: социолог объяснил, действительно ли это так

Социолог считает, что помощь стала более персонализированной.

Цитата

“У меня есть сомнения по поводу этих данных. Как я понимаю, это речь исключительно о донатах на армию. А сейчас, в связи с тем, что все больше людей имеют знакомых или друзей в армии, они начинают оказывать помощь конкретно для своих знакомых или их друзей. В дополнение, у многих сегодня ограниченные ресурсы. Поэтому может и не меньше донатят именно денег, а возможно даже больше, если учитывать адресную помощь. Для этого нужно сделать конкретное социсследование. Поэтому я бы не очень доверял этим цифрам. Мне кажется, что просто помощь стала более целевой”, - рассказал Паниотто.

Вместе с тем, социолог добавил, что сейчас бренды и компании, которые устраивают акции с целью сбора средств на благотворительность, дополнительно стимулируют людей донатить.

“Мне кажется, что это стимулирует. Это имеет смысл. Также это показывает, что продавцы патриотически настроены, а значит у них приятнее что-то покупать. И не важно это 5%, 2% или 10% - важно, что эти деньги отдают. Суммарно это может быть довольно неплохая сумма”, - отметил Владимир Паниотто.

Добавим

С началом полномасштабного вторжения социально ответственный украинский бизнес активно включается в сбор средств на военные и гуманитарные нужды Украины. Продовольственные компании часто оказывают благотворительную помощь для ВПЛ собственной продукцией.

Некоторые сети АЗС отчисляют средства с каждого литра бензина или чашки кофе на сборы для покупки дронов. Представители шоу-бизнеса устраивают благотворительные концерты.

Не остаются в стороне и представители fashion-индустрии. Украинские дизайнеры объявляют специальные акции и создают патриотические коллекции с целью сбора средств. Таким образом компании позволяют украинцам пассивно донатить, покупая определенную продукцию или пользуясь услугами.

Напомним

Бренд Sleeper объявил благотворительную акцию для сбора средств на протезирование пострадавших вследствие войны.