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Украинцы стали меньше донатить на ВСУ: социолог объяснил, действительно ли это так

Киев • УНН

 • 1257187 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украинцы донатят на Вооруженные силы Украины в среднем 1 525 гривен в месяц, что вдвое меньше, чем год назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса коммуникационного агентства Postmen. Вместе с тем, социолог Владимир Паниотто сомневается в абсолютной достоверности этих данных. В комментарии УНН он объяснил, почему этот показатель вызывает у него сомнения.

Социолог считает, что помощь стала более персонализированной.

Цитата

“У меня есть сомнения по поводу этих данных. Как я понимаю, это речь исключительно о донатах на армию. А сейчас, в связи с тем, что все больше людей имеют знакомых или друзей в армии, они начинают оказывать помощь конкретно для своих знакомых или их друзей. В дополнение, у многих сегодня ограниченные ресурсы. Поэтому может и не меньше донатят именно денег, а возможно даже больше, если учитывать адресную помощь. Для этого нужно сделать конкретное социсследование. Поэтому я бы не очень доверял этим цифрам. Мне кажется, что просто помощь стала более целевой”, - рассказал Паниотто.

Вместе с тем, социолог добавил, что сейчас бренды и компании, которые устраивают акции с целью сбора средств на благотворительность, дополнительно стимулируют людей донатить.

“Мне кажется, что это стимулирует. Это имеет смысл. Также это показывает, что продавцы патриотически настроены, а значит у них приятнее что-то покупать. И не важно это 5%, 2% или 10% - важно, что эти деньги отдают. Суммарно это может быть довольно неплохая сумма”, - отметил Владимир Паниотто.

Добавим

С началом полномасштабного вторжения социально ответственный украинский бизнес активно включается в сбор средств на военные и гуманитарные нужды Украины. Продовольственные компании часто оказывают благотворительную помощь для ВПЛ собственной продукцией.

Некоторые сети АЗС отчисляют средства с каждого литра бензина или чашки кофе на сборы для покупки дронов. Представители шоу-бизнеса устраивают благотворительные концерты.

Не остаются в стороне и представители fashion-индустрии. Украинские дизайнеры объявляют специальные акции и создают патриотические коллекции с целью сбора средств. Таким образом компании позволяют украинцам пассивно донатить, покупая определенную продукцию или пользуясь услугами.

Напомним

Бренд Sleeper объявил благотворительную акцию для сбора средств на протезирование пострадавших вследствие войны. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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