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Українці стали більше заощаджувати у 2016 році— Держстатистики

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У третьому кварталі поточного року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року заощадження українців зросли на 20,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними Держстатистики, у третьому кварталі 2016 року в порівнянні з третім кварталом 2015 року заощадження українців зросли на 20,1% до 16,475 млрд грн.

Водночас, у третьому кварталі 2016 року доходи населення становили 527,1 млрд грн, витрати — 510,6 млрд грн. При цьому, у третьому кварталі 2016 року порівняно з відповідним періодом попереднього року номінальні доходи населення зросли на 17,0%, а витрати населення збільшились на 16,9%. Однак, наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 15,8%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, — на 7,3%.

Дані Держстатистики також свідчать про зростання в третьому кварталі 2016 року наявного доходу у розрахунку на одну особу до 9810,0 грн, що на 1375,0 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНН, реальні доходи українців у ІІ кв. 2016 року зросли на 5,6%.

Українські Національні Новини

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