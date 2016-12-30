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Украинцы стали больше экономить в 2016 году - Госстатистики

Украинцы стали больше экономить в 2016 году - Госстатистики

Киев • УНН

 • 7365 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В третьем квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. сбережения украинцев выросли на 20,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

По данным Госстатистики, в третьем квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом 2015 г. сбережения украинцев выросли на 20,1% до 16,475 млрд грн.

В то же время, в третьем квартале 2016 г. доходы населения составили 527,1 млрд грн, расходы - 510,6 млрд грн. При этом, в третьем квартале 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года номинальные доходы населения выросли на 17,0%, а расходы населения увеличились на 16,9%. Однако, имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 15,8%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора, - на 7,3%.

Данные Госстатистики также свидетельствуют о росте в третьем квартале 2016 г. располагаемого дохода в расчете на одного человека до 9 810,0 грн, что на 1 375,0 грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНН, реальные доходы украинцев во II кв. 2016 г. выросли на 5,6%.

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