На Київщині сплатили на 35% більше податків на нерухоме майно (уточнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За 11 місяців 2019 року жителі Київщини сплатили на 35% більше податків на нерухоме майно, ніж у минулому році. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ Державної податкової служби у Київській області.
"Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – забезпечив суму у 382,4 млн грн, збільшивши показник на 35% або 99,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, податок на нерухоме майно сплачують за квартиру, площа якої перевищує 60 кв. м та будинок з площею понад 120 кв. м. За кожен квадратний метр сплачується 1,5% від мінімальної заробітної плати 2018 року. У Києві це 1% - близько 37 грн за кожен кв. м.
Також нагадаємо, великий бізнес у цьому році вже сплатив понад 300 млрд грн податків.