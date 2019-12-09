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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102937 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киевской области уплатили на 35% больше налогов на недвижимое имущество (уточнено)

В Киевской области уплатили на 35% больше налогов на недвижимое имущество (уточнено)

Киев  •  УНН

 • 10208 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. За 11 месяцев 2019 года жители Киевской области уплатили на 35% больше налогов на недвижимое имущество, чем в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Государственной налоговой службы в Киевской области.

"Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - обеспечил сумму в 382,4 млн грн, увеличив показатель на 35% или 9,96 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, налог на недвижимое имущество платят за квартиру, площадь которой превышает 60 кв. м и дом с площадью более 120 кв. м. За каждый квадратный метр уплачивается 1,5% от минимальной заработной платы 2018 года. В Киеве это 1% - около 37 грн за каждый кв. м.

Также напомним, большой бизнес в этом году уже оплатил более 300 млрд грн налогов.

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