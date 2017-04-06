Українці розповіли про своє ставлення до безвізового режиму з ЄС - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Знімальна група УНН вирішила дізнатися, чи знають українці, які саме переваги дає це рішення, і чи визначилися, які країни хочуть відвідати.
Так, більшість учасників опитування здогадуються, до яких саме країн зможуть поїхати після набуття чинності безвізового режиму з ЄС. Однак вони скептично ставляться до цієї новини та вважають, що безвізовий режим з ЄС не зробить подорожі більш доступними.
Також, не всі українці розуміють що тепер потрібно для подорожі до країн ЄС.
“Всі країни (можна буде відвідати з після набуття чинності безвізу – ред.), в які потрібна була шенгенська віза. Але для цього потрібен біометричний паспорт. У мене є лише звичайний закордонній паспорт. Отож подивимось, як це все запрацює”, - розповіла жителька Києва Юлія.
Крім того, українці розповіли УНН, куди вони хочуть поїхати передусім.
“Особисто я збираюсь їхати в Італію. Там мешкають мої родичі”, - розповів киянин Назар.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.