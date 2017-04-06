Украинцы рассказали о своем отношении к безвизовому режиму с ЕС - опрос

Так, большинство участников опроса догадываются, к каким именно стран смогут поехать после вступления в силу безвизового режима с ЕС. Однако они скептически относятся к этой новости и считают, что безвизовый режим с ЕС не сделает путешествия более доступными.

Также, не все украинцы понимают, что теперь нужно для путешествия в страны ЕС.

"Все страны (можно будет посетить с после вступления в силу безвизовых - ред.), в которые нужно было шенгенская виза. Но для этого нужен биометрический паспорт. У меня есть только обычный заграничный паспорт. Поэтому посмотрим, как это все заработает ", - рассказала жительница Киева Юлия.

Кроме того, украинцы рассказали УНН, куда они хотят поехать в первую очередь.

"Лично я собираюсь ехать в Италию. Там живут мои родственники ", - рассказал киевлянин Назар.

Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .