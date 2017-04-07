Українці проти азартних ігор, але за лотереї - дослідження

“Про заборону грального бізнесу в Україні знають 87% опитаних, не знають — 13%. Підтримують цю заборону 73%, не підтримують 22% опитаних”, — зазначили соціологи.

Серед ігор на гроші, в які респонденти грали за останні п’ять років, респонденти найчастіше називали лотереї (23% заявили, що мали такий досвід).

Натомість в інші ігри респонденти грали нечасто. Ставки в букмекерських конторах як мінімум один раз за п’ять років робили 8% опитаних, грали на гральних автоматах 8%, в карти на гроші — 7%, інтернет-казино — 4%, казино — 3%. Частіше грали за останні п’ять років молодші та більш заможні респонденти.

На питання “Хотіли б Ви зіграти в такі азартні ігри на гроші у майбутньому?” серед перелічених варіантів найчастіше респонденти обирали такий вид ігор як лотереї (21%). Зробити ставки у букмекерських конторах хотіли б лише 9% опитаних, зіграти в казино 8%, в карти на гроші — 6%, на гральних автоматах — 5%, в інтернет казино — 5% опитаних.

Більше бажання зіграти у майбутньому в азартні ігри висловлювали молодші та більш заможніші респонденти.

Серед азартних ігор, які можуть бути дозволені в Україні 58% опитаних зазначили, що такими можуть бути лотереї. 25% мають подібну думку про ставки в букмекерських конторах, 18% − щодо казино, 11% − щодо інтернет-казино, 9% − щодо ігрових автоматів, 7% − щодо гри в карти на гроші.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 17-27 березня 2017 р.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, український лотерейний ринок нині перебуває в занепаді. Чиновники намагаються монополізувати його під одного учасника, а саме “Українську національну лотерею”, яка водночас є фігурантом кримінального провадження та підозрюється поліцією у проведенні азартних ігор під виглядом лотерей.

Лобістом “Української національної лотереї” ЗМІ називають народного депутата від БПП О.Третьякова, який не задекларував нерухомість в Ізраїлі орієнтовною вартістю 5 млн дол.