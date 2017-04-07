Украинцы против азартных игр, но за лотереи - исследование

“О запрете игорного бизнеса в Украине знают 87% опрошенных, не знают — 13%. Поддерживают этот запрет 73%, не поддерживают 22% опрошенных”, — отметили социологи.

Среди игр на деньги, в которые респонденты играли за последние пять лет, респонденты чаще всего называли лотереи (23% заявили, что имели такой опыт).

Зато в другие игры респонденты играли нечасто. Ставки в букмекерских конторах как минимум один раз в пять лет делали 8% опрошенных, играли на игровых автоматах 8%, в карты на деньги — 7%, интернет-казино — 4%, казино — 3%. Чаще играли за последние пять лет моложе и более состоятельные респонденты.

На вопрос “Хотели бы Вы сыграть в такие азартные игры на деньги в будущем?” Среди перечисленных вариантов чаще всего респонденты выбирали такой вид игр как лотереи (21%). Сделать ставки в букмекерских конторах хотели бы лишь 9% опрошенных, сыграть в казино 8%, в карты на деньги — 6%, на игровых автоматах — 5%, в интернет казино — 5% опрошенных.

Желание сыграть в будущем в азартные игры выражали молодые и более состоятельные респонденты.

Среди азартных игр, которые могут быть разрешены в Украине 58% опрошенных отметили, что таковыми могут быть лотереи. 25% имеют подобное мнение о ставках в букмекерских конторах, 18% — по казино, 11% — по интернет-казино, 9% — по игровым автоматах, 7% — по игре в карты на деньги.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 17-27 марта 2017.

Напомним, по данным СМИ, украинский лотерейный рынок сейчас находится в упадке. Чиновники пытаются монополизировать его под одного участника, а именно “Украинскую национальную лотерею”, которая одновременно является фигурантом уголовного производства и подозревается полицией в проведении азартных игр под видом лотерей.

Лоббистом “Украинской национальной лотереи” СМИ называют народного депутата от БПП А.Третьякова, который не задекларировал недвижимость в Израиле ориентировочной стоимостью 5 млн дол.