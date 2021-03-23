Українці почали продавати валюту: що з курсом долара

Цитата:

"Пропозиція іноземної валюти з боку клієнтів банків на МВРУ упродовж минулого тижня була на 30 млн доларів США у середньому за день нижчою від пропозиції, закриваючись в основному за рахунок валютної позиції банків. В результаті – курс гривні на МВРУ за тиждень практично не змінився", - вказав Данилишин.

Деталі

Голова Ради НБУ додав, що інтервенції НБУ з купівлі валюти становили минулого тижня 30,5 млн доларів США (сальдо інтервенцій з початку року +270,5 млн доларів США).

"Водночас на готівковому валютному ринку обсяг чистої пропозиції іноземної валюти зріс порівняно з минулим тижнем, що дозволило збільшити обсяг чистої купівлі іноземної валюти банками з початку березня до 53 млн доларів США та практично компенсувати її чистий продаж з початку року", - додав Данилишин.

Доповнення

За даними НБУ, у лютому 2021 року українці купили готівкової та безготівкової валюти на 9,44 млн дол. (в еквіваленті) більше, ніж продали.