Украинцы начали продавать валюту: что с курсом доллара

Цитата:

"Предложение иностранной валюты со стороны клиентов банков на МВРУ в течение прошлой недели находилось на 30 млн долларов США в среднем за день ниже предложения, закрываясь в основном за счет валютной позиции банков. В результате - курс гривны на МВРУ за неделю практически не изменился", - указал Данилишин.

Детали

Председатель Совета НБУ добавил, что интервенции НБУ по покупке валюты составляли на прошлой неделе 30,5 млн долларов США (сальдо интервенций с начала года +270,5 млн долларов США).

"Вместе с тем на наличном валютном рынке объем чистого предложения иностранной валюты вырос по сравнению с прошлой неделей, что позволило увеличить объем чистой покупки иностранной валюты банками с начала марта до 53 млн долларов США и практически компенсировать ее чистую продажу с начала года", - добавил Данилишин.

Дополнение

По данным НБУ, в феврале 2021 года украинцы купили наличной и безналичной валюты на 9,44 млн долл. (в эквиваленте) больше, чем продали.