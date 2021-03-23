Украинцы начали продавать валюту: что с курсом доллара
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Курс гривны на межбанке за неделю почти не изменился, на что повлияло предложение иностранной валюты со стороны клиентов банков на межбанке. В то же время, предложение иностранной валюты выросло на прошлой неделе и на наличном валютном рынке. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в личном экспертном комментарии в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"Предложение иностранной валюты со стороны клиентов банков на МВРУ в течение прошлой недели находилось на 30 млн долларов США в среднем за день ниже предложения, закрываясь в основном за счет валютной позиции банков. В результате - курс гривны на МВРУ за неделю практически не изменился", - указал Данилишин.
Детали
Председатель Совета НБУ добавил, что интервенции НБУ по покупке валюты составляли на прошлой неделе 30,5 млн долларов США (сальдо интервенций с начала года +270,5 млн долларов США).
"Вместе с тем на наличном валютном рынке объем чистого предложения иностранной валюты вырос по сравнению с прошлой неделей, что позволило увеличить объем чистой покупки иностранной валюты банками с начала марта до 53 млн долларов США и практически компенсировать ее чистую продажу с начала года", - добавил Данилишин.
Дополнение
По данным НБУ, в феврале 2021 года украинцы купили наличной и безналичной валюты на 9,44 млн долл. (в эквиваленте) больше, чем продали.