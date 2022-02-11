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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61967 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українці почали більш охоче брати гривневі кредити у банках

Українці почали більш охоче брати гривневі кредити у банках

Київ • УНН

 • 13200 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Портфель гривневих кредитів банків населенню за січень 2022 року збільшився на 2,9% - до 228,27 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) населенню у січні проти грудня минулого року зменшився на 1,5% - до 751 млн дол. США.

Портфель гривневих кредитів бізнесу за січень збільшився на 0,6% - до 506,85 млрд грн. При цьому кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) бізнесу за січень збільшився на 0,2% - до 9,94 млрд дол. США.

При цьому процентні ставки за новими гривневими кредитами у січні в середньому становили для населення 32,7% річних (+0,8% за місяць), для бізнесу - 10,4% (+0,5% за місяць). В інвалюті ставки за кредитами у січні для населення становили 2,5% (-2,9% за місяць), для бізнесу - 3,4% (не змінилися за місяць).

Доповнення

Частка проблемних кредитів у банках в Україні у 2021 році скоротилася до 30%, що є найкращим результатом із 2017 року. При цьому державні банки акумулюють понад 70% сукупного NPL-портфеля.

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