Украинцы стали охотнее брать гривневые кредиты в банках
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Портфель гривневых кредитов банков населению за январь 2022 года увеличился на 2,9% - до 228,27 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в январе по сравнению с декабрем прошлого года уменьшился на 1,5% - до 751 млн долл. США.
Портфель гривневых кредитов бизнеса за январь увеличился на 0,6% - до 506,85 млрд грн. При этом кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за январь увеличился на 0,2% - до 9,94 млрд долл. США.
При этом процентные ставки по новым гривневым кредитам в январе в среднем составляли для населения 32,7% годовых (+0,8% за месяц), для бизнеса - 10,4% (+0,5% за месяц). В инвалюте ставки по кредитам в январе для населения составляли 2,5% (-2,9% за месяц), для бизнеса - 3,4% (не изменились за месяц).
Дополнение
Доля проблемных кредитов в банках в Украине в 2021 году сократилась до 30%, что является лучшим результатом с 2017 года. При этом государственные банки аккумулируют более 70% совокупного NPL-портфеля.