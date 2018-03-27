Українці переходять на слабоалкогольні напої - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні спостерігається тенденція до спаду споживання міцних алкогольних напоїв. Про це в ефірі однієї із українських радіостанцій повідомив в.о. голови "Укрспирту" Юрій Лучечко, передає УНН.
"З року в рік відбувається тенденція до спаду споживання міцних алкогольних напоїв. Тому що ростуть акцизи. Сьогодні умовний споживач переходить на слабоалкогольні напої, пиво. В Україні тих людей, які п'ють горілку, з року в рік меншає", - сказав він.
Лучечко також додав, що вітчизняному бізнесу важко конкурувати на українському ринку.
"У нас досить велика кількість контрафакту", - пояснив він.
Нагадаємо, на попит українців на алкогольні напої зі зниженою міцністю активно реагують вітчизняні виробники. Так, компанія Beverage Trading Company недавно презентувала лінійку оновлених настоянок ТМ "Природна колекція".
До неї увійшли настойки "На березових бруньках", "На березових бруньках перцева з медом", "Журавлина" і "Традиційна Зубрівка". Остання при цьому, обійдеться українському споживачеві в рази дешевше польського аналога.
"Різниця в грошах суттєва, при цьому наші внутрішні дегустації, які проводилися наосліп, показують, що за смаковими характеристиками український продукт аж ніяк не поступається імпортному, а навіть навпаки - отримав вищі оцінки на дегустаціях", - прокоментував новинку директор по маркетингу компанії - виробника Олексій Безуглий.