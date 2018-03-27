Украинцы переходят на слабоалкогольные напитки - эксперт

"Из года в год наблюдается тенденция к спаду потребления крепких алкогольных напитков. Из-за растущих акцизов. Сегодня условный потребитель переходит на слабоалкогольные напитки, пиво. В Украине количество людей, которые пьют водку, из года в год, уменьшается", - сказал он.

Лучечко также добавил, что отечественному бизнесу трудно конкурировать на украинском рынке.

"У нас достаточно большое количество контрафакта", - пояснил он.

Напомним, на спрос украинцев на алкогольные напитки с пониженной крепостью активно реагируют отечественные производители. Так, компания Beverage Trading Company недавно представила линейку обновленных настоек ТМ "Природная коллекция".

В нее вошли настойки "На березовых бруньках", "На березовых почках перечная с медом", "Клюква" и " Традиционная Зубровка". Последняя при этом обойдется украинскому потребителю в разы дешевле польского аналога.

"Разница в деньгах существенная, при этом наши внутренние дегустации, которые проводились вслепую, показывают, что по вкусовым характеристикам украинский продукт отнюдь не уступает импортному, а даже наоборот - получил высшие оценки на дегустациях", - прокомментировал новинку директор по маркетингу компании - производителя Алексей Безуглый.