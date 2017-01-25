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Українці обирають приватні лікарні, бо в державних немає чим надавати допомогу – нардеп

Українці обирають приватні лікарні, бо в державних немає чим надавати допомогу – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Внаслідок проведення державної політики щодо сфери охорони здоров’я українців все частіше обирають приватні медичні заклади, а не державні. Таку думку у коментарі УНН висловив член Комітету ВРУ з питань охорони здоров'я, народний депутат Ігор Шурма.

“Навіщо українцям йти у державні лікувально-профілактичні заклади, якщо у 2016 році не закуплені жодні препарати, окрім деяких препаратів для дітей. І яким би гарним фахівцем не був лікар, і які б у нього не були золоті руки і світла голова, але він все одно скаже "ідіть в аптеку і купіть ліки". У лікарнях нічого немає. І це є наслідком політики, яку розпочало ще минуле керівництво МОЗу і продовжує нинішнє. І те, що вони обіцяють, що скоро все буде закуплено це всього лише байки. І тому, безперечно, є певна частка людей, які відразу йдуть до приватного лікаря, тому що і так і так пацієнтам потрібно платити”, — сказав І.Шурма.

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За словами нардепа, деяким людям комфортніше звернутися до приватних лікарень, тому що там вони оперативно отримують повний комплекс медичної допомогу.

“Коли людина йде в державний чи комунальний заклад лікар може лише теоретично розповісти, що робити. Будь-яке лікування потребує медикаментів і товарів медичного призначення, а їх немає. Їх потрібно купувати. Тому приватні заклади стали альтернативами державним. Якщо прийти в комунальну клініку, то там потрібно ще висидіти в черзі, лікар подивиться і скаже "йдіть купуйте ліки". Тому деяким людям простіше прийти до приватної лікарні, адже там гарні фахівці і гарний сервіс. Так, можливо трішки дорожче, але принцип той самий. Людям так зручніше”, — наголосив І.Шурма.

Нагадаємо, за словами лікаря “Клініки Спіженко” Володимира Тихонова, регулярні обстеження родини у сімейного лікаря дають шанс попередити онкологію у дітей.

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