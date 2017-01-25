Украинцы выбирают частные больницы, потому что в государственных нечем оказывать помощь - нардеп

"Зачем украинцам идти в государственные лечебно-профилактические учреждения, если в 2016 году не закуплены никакие препараты, кроме некоторых препаратов для детей. И каким бы хорошим специалистом не был врач, и какие бы у него не были золотые руки и светлая голова, но он все равно скажет "идите в аптеку и купите лекарство". В больницах ничего нет. И это является следствием политики, которую начало в прошлом руководство Минздрава и продолжает нынешнее. И то, что они обещают, что скоро все будет закуплено это всего лишь байки. И поэтому, конечно, есть определенная доля людей, которые сразу идут к частному врачу, потому что и так и так пациентам нужно платить", - сказал И.Шурма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний

По словам нардепа, некоторым людям комфортнее обратиться в частные больницы, так как там они оперативно получают полный комплекс медицинской помощи.

"Когда человек идет в государственное или коммунальное учреждение, врач может лишь теоретически рассказать, что делать. Любое лечение требует медикаментов и товаров медицинского назначения, а их нет. Их нужно покупать. Поэтому частные заведения стали альтернативами государственным. Если прийти в коммунальную клинику, то там нужно еще высидеть в очереди, врач посмотрит и скажет "идите покупайте лекарства". Поэтому некоторым людям проще прийти в частную больницу, ведь там хорошие специалисты и хороший сервис. Да, возможно немного дороже, но принцип тот же. Людям так удобнее", - подчеркнул И.Шурма.

Напомним, по словам врача "Клиники Спиженко" Владимира Тихонова, регулярное обследование семьи у семейного врача дает шанс предупредить онкологию у детей.