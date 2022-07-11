Українці несуть гроші у банки: депозитів у гривні за місяць побільшало на майже 5%

Деталі

За оперативними даними НБУ, за червень 2022 року обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) скоротився на 1,9% - до 8,42 млрд дол. США.

Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за червень 2022 року, за оперативними даними, зменшився на 2,1% - до 500,39 млрд грн. За червень валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) зріс на 8,8% - до 7,92 млрд дол. США.

Загалом у червні депозити, залучені на рахунки резидентів, збільшилися на 3,9% - до 1,57 трлн грн.

При цьому процентні ставки за новими гривневими депозитами у червні в середньому становили для населення 6,6% річних (+0,9% за місяць), для бізнесу - 7,3% (+2,8% за місяць). В інвалюті ставки за депозитами у червні для населення становили 0,7% (+0,1% за місяць), для бізнесу - 1,1% (-0,1% за місяць).

Доповнення

НБУ на початку червня підвищив облікову ставку до 25%. Підвищення облікової ставки з 10% до 25%, за очікуваннями регулятора, мало підштовхнути банківський та фінансовий сектори, а також Мінфін до підвищення відсоткових ставок за своїми інструментами. Це мало б збільшити привабливість гривневих активів та знизити тиск на валютному ринку.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова вказує, що за перший місяць ставки за банківськими депозитами почали зростати і прогнозує, що цей процес триватиме.