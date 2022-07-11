Украинцы несут деньги в банки: депозитов в гривне за месяц стало больше почти на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за июнь 2022 года увеличился на 4,9% – до 534,63 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
Детали
По оперативным данным НБУ, за июнь 2022 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) сократился на 1,9% – до 8,42 млрд долл. США.
Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за июнь 2022 года, по оперативным данным, уменьшился на 2,1% – до 500,39 млрд грн. За июнь валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) вырос на 8,8% – до 7,92 млрд долл. США.
В целом в июне депозиты, привлеченные на счета резидентов, увеличились на 3,9% – до 1,57 трлн грн.
При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам в июне в среднем составляли для населения 6,6% годовых (+0,9% за месяц), для бизнеса – 7,3% (+2,8% за месяц). В инвалюте ставки по депозитам в июне для населения составляли 0,7% (+0,1% за месяц), для бизнеса – 1,1% (-0,1% за месяц).
Дополнение
НБУ в начале июня повысил учетную ставку до 25%. Повышение учетной ставки с 10% до 25%, по ожиданиям регулятора, должно подтолкнуть банковский и финансовый секторы, а также Минфин к повышению процентных ставок по своим инструментам. Это должно увеличить привлекательность гривневых активов и снизить давление на валютном рынке.
Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова указывает, что за первый месяц ставки по банковским депозитам начали расти и прогнозирует, что этот процесс будет продолжаться.