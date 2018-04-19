Українці не жалкують грошей на тютюн та алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У першому кварталі поточного року українці активно витрачали кошти на алкголь та тютюн. Про це на власній сторінці у Facebook повідомив експерт Олексій Дорошенко, передає УНН.
"Це пояснюється зростанням акцизу на сигарети в січні 2018 року та тим, що до кінця року акцизи вже зростати не будуть. За перший квартал 2018 року тютюнові вироби зросли в ціні на 6%, а алкоголь на 1%. За той же час інфляція становила 3,5%. В середньому за 9 місяців минулого року витрати родини на цю групу товарів становила 7,3% від усіх витрат.
Причиною подорожчання сигарет було підвищення акцизів та собівартості виробництва, а алкогольних напоїв – лише зростання собівартості", - зазначав він.
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За даними експерта, вітчизняне столове вино ємкістю 0,75 л зросло в ціні за перші 3 місяці на 90 коп., або 1% і його середня ціна – 59,2 грн.
Пляшка вітчизняного пива 0,5 л подорожчала на 40 коп., або 3% і його вартість становить 14,1 грн.
Українська горілка 0,5 л додала 30 коп., або 0,4% і має середній цінник 81,5 грн.
"Як жартують медики: люди з великим задоволенням витрачають гроші на алкоголь, тютюн та зайву їжу, але лікуватись бажають безкоштовно", - резюмував О.Дорошенко.
Нагадаємо, як писав УНН, кожен українець в середньому витрачає на алкоголь 600 грн.
Також додамо, що серед українців зростає популярність вина.