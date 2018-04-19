Украинцы не жалеют денег на табак и алкоголь

"Это объясняется ростом акциза на сигареты в январе 2018 года и тем, что к концу года акцизы уже расти не будут. За первый квартал 2018 года табачные изделия выросли в цене на 6%, а алкоголь на 1%. За то же время инфляция составила 3,5%. В среднем за 9 месяцев прошлого года расходы семьи на эту группу товаров составили 7,3% от всех расходов.

Причиной подорожания сигарет было повышение акцизов и себестоимости производства, а алкогольных напитков - только рост себестоимости", - отмечал он.

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По данным эксперта, отечественное столовое вино емкостью 0,75 л выросло в цене за первые 3 месяца на 90 коп., или 1% и его средняя цена - 59,2 грн.

Бутылка отечественного пива 0,5 л подорожала на 40 коп., или 3% и его стоимость составляет 14,1 грн.

Украинская водка 0,5 л добавила 30 коп., или 0,4% и имеет средний ценник 81,5 грн.

"Как шутят медики: люди с большим удовольствием тратят деньги на алкоголь, табак и лишнюю пищу, но лечиться хотят бесплатно", - резюмировал А.Дорошенко.

Напомним, как писал УНН, каждый украинец в среднем тратит на алкоголь 600 грн.

Также добавим, что среди украинцев растет популярность вина.