Українці найбільше довіряють армії, церкві та волонтерам - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Найчастіше громадяни України висловлюють довіру структурам, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян, а також церкві, волонтерським організаціям та ЗМІ. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва", передає УНН.
"Найчастіше громадяни України висловлюють довіру Збройним Силам України (їм довіряють 65% опитаних), церкві (63%), волонтерським організаціям (63%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (53%), добровольчим батальйонам (53%), Державній прикордонній службі (52%), ЗМІ України (50%), Національній гвардії України (49%), громадським організаціям (47%). Усім іншим інститутам недовіра висловлюється частіше, ніж довіра", - зазначають автори дослідження.
Водночас, за результатами, серед правоохоронних структур рідше висловлюється недовіра поліції та Службі безпеки України (хоча недовіра також переважає над довірою). Так, національній поліції не довіряють 58% опитаних (довіряють — 33%), патрульній поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно).
Дослідження проведене з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Як повідомляв УНН, Зеленському не довіряють 49% громадян, Раді - 75% - опитування.