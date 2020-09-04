Украинцы больше всего доверяют армии, церкви и волонтерам - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Чаще всего граждане Украины выражают доверие структурам, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан, а также церкви, волонтерским организациям и СМИ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", передает УНН.
"Чаще всего граждане Украины выражают доверие Вооруженным Силам Украины (им доверяют 65% опрошенных), церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии Украины (49%), общественным организациям (47%). Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие", - отмечают авторы исследования.
В то же время, по результатам, среди правоохранительных структур реже высказывается недоверие полиции и Службе безопасности Украины (хотя недоверие также преобладает над доверием). Так, национальной полиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).
Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Как сообщал УНН, Зеленскому не доверяют 49% граждан, Раде - 75% - опрос.