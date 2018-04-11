Українці наростили депозити у банках: портфель зріс на 1,9 млрд грн

“У березні 2018 року тривав приплив коштів населення у банківську систему — як в національній, так і іноземній валюті”, — зазначили у Нацбанку.

Зазначається, що за місяць залишки гривневих вкладів громадян у платоспроможних банках зросли на 1%.

“Активному їх залученню сприяло підвищення доходів населення та зростання привабливості гривневих депозитів на тлі зміцнення гривні”, — зауважили в НБУ.

Водночас, обсяг корпоративних депозитів у гривні залишився практично на рівні попереднього місяця.

“Це зумовлено значними податковими платежами, зокрема податку на прибуток підприємств, і перерахуваннями частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за 2017 рік”, — пояснили спеціалісти Нацбанку.

Загалом, за даними регулятора, за місяць сукупний портфель депозитів у національній валюті у платоспроможних банках помірно зріс — на 0,4% або 1,9 млрд грн до 484,2 млрд грн.

Також практично на попередньому рівні залишилися залишки депозитів у іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) у платоспроможних банках.

“Зростання валютних депозитів населення компенсувалося їх зниженням на рахунках юридичних осіб внаслідок спрямування останніми коштів у ОВДП та на перерахування дивідендів за кордон”, — зазначив центробанк.

Загальний портфель кредитів банків у національній валюті за підсумками березня зріс на 0,3% порівняно з лютим — до 581,8 млрд грн. Банки продовжили нарощувати гривневе кредитування населення (приріст за місяць — 1,4%), в той час як портфель кредитів, виданих корпоративному сектору, залишилися на рівні попереднього місяця.

Крім того, у НБУ звернули увагу на те, що у відповідь на четверте поспіль підвищення Нацбанком облікової ставки на початку березня банки відреагували підвищенням процентних ставок, насамперед для бізнесу.

Процентні ставки за новими гривневими депозитами для корпоративних клієнтів зросли за місяць з 10,2% до 11% річних. Як наслідок, вартість нових кредитів для бізнесу підвищилася — з 16% до 16,6% річних.

Водночас динаміка процентних ставок для фізичних осіб мала інше спрямування. З огляду на подальший приплив коштів населення банки утрималися від підвищення ставок за новими гривневими депозитами домогосподарств — вони навіть знизилися з 11,4% до 10,8% річних. Завдяки цьому дещо подешевшали і нові кредити для фізичних осіб.

Нагадаємо, економічна спроможність населення у березні покращилася, порівняно із попереднім місяцем. При цьому експерти прогнозують незначне подальше покращення упродовж найближчого кварталу