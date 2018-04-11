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Украинцы нарастили депозиты в банках: портфель вырос на 1,9 млрд грн

Украинцы нарастили депозиты в банках: портфель вырос на 1,9 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 13275 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В марте 2018 года население продолжило наращивать гривневые и валютные депозиты, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“В марте 2018 года продолжался приток средств населения в банковскую систему — как в национальной, так и иностранной валюте”, — отметили в Нацбанке.

Отмечается, что за месяц остатки гривневых вкладов граждан в платежеспособных банках выросли на 1%.

“Активному их привлечению способствовало повышение доходов населения и рост привлекательности гривневых депозитов на фоне укрепления гривны”, — отметили в НБУ.

В то же время, объем корпоративных депозитов в гривне остался практически на уровне предыдущего месяца.

“Это обусловлено значительными налоговыми платежами, в частности налога на прибыль предприятий и перечислениями части чистой прибыли государственными унитарными предприятиями и их объединениями за 2017 год”, — пояснили специалисты Нацбанка.

Всего, по данным регулятора, за месяц совокупный портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках умеренно вырос — на 0,4% или 1,9 млрд грн до 484,2 млрд грн.

Также практически на прежнем уровне остались остатки депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в платежеспособных банках.

“Рост валютных депозитов населения компенсировался их снижением на счетах юридических лиц в результате направления последними средств в ОВГЗ и на перечисление дивидендов за границу”, — отметил центробанк.

Общий портфель кредитов банков в национальной валюте по итогам марта вырос на 0,3% по сравнению с февралем — до 581,8 млрд грн. Банки продолжили наращивать гривневое кредитование населения (прирост за месяц — 1,4%), в то время как портфель кредитов, выданных корпоративному сектору, остался на уровне предыдущего месяца.

Кроме того, в НБУ обратили внимание на то, что в ответ на четвертое подряд повышение Нацбанком учетной ставки в начале марта банки отреагировали повышением процентных ставок, прежде всего для бизнеса.

Процентные ставки по новым гривневым депозитам для корпоративных клиентов выросли за месяц с 10,2% до 11% годовых. Как следствие, стоимость новых кредитов для бизнеса повысилась — с 16% до 16,6% годовых.

В то же время динамика процентных ставок для физических лиц имела другое направление. Учитывая дальнейший приток средств населения банки воздержались от повышения ставок по новым гривневым депозитам домохозяйств — они даже снизились с 11,4% до 10,8% годовых. Благодаря этому несколько подешевели и новые кредиты для физических лиц.

Напомним, экономическая способность населения в марте улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты прогнозируют незначительное дальнейшее улучшение в течение ближайшего квартала.

Украинские Национальные Новости

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