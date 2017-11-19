Українці намагалися провезти через лінію розмежування на Донбасі єгипетські фунти

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Прикордонники у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське” затримали трьох громадян України, які намагалися незаконно провезти через лінію розмежування 55 тис. гривень, 2,7 тис. доларів, 55 тис. російських рублів та 100 єгипетських фунтів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

“Минулої доби в контрольному пункті в’їзду-виїзду „Майорське“ прикордонники Краматорського загону виявили трьох громадян України, які мали намір незаконно перевезти через лінію розмежування готівку в розмірі 100 єгипетських фунтів, 55 тисяч гривень, майже 2,7 тисячі доларів США та 55 тисяч російських рублів”, — йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ додали, що порушників та виявлені гроші передали представникам Національної поліції.

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