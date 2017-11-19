Украинцы пытались провезти через линию разграничения на Донбассе египетские фунты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Пограничники в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задержали трех граждан Украины, которые пытались незаконно провезти через линию разграничения 55 тыс. гривен, 2,7 тыс. долларов, 55 тыс. российских рублей и 100 египетских фунтов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
"За прошедшие сутки в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда обнаружили трех граждан Украины, которые намеревались незаконно перевезти через линию разграничения наличные в размере 100 египетских фунтов, 55000 гривен, почти 2,7 тысячи долларов США и 55 тысяч российских рублей", - говорится в сообщении.
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В ГПСУ добавили, что нарушителей и обнаруженные деньги передали представителям Национальной полиции.
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