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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 8715 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 56799 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 76159 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 82199 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Украинцы пытались провезти через линию разграничения на Донбассе египетские фунты

Украинцы пытались провезти через линию разграничения на Донбассе египетские фунты

Киев  •  УНН

 • 40125 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Пограничники в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задержали трех граждан Украины, которые пытались незаконно провезти через линию разграничения 55 тыс. гривен, 2,7 тыс. долларов, 55 тыс. российских рублей и 100 египетских фунтов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда обнаружили трех граждан Украины, которые намеревались незаконно перевезти через линию разграничения наличные в размере 100 египетских фунтов, 55000 гривен, почти 2,7 тысячи долларов США и 55 тысяч российских рублей", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ добавили, что нарушителей и обнаруженные деньги передали представителям Национальной полиции.

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