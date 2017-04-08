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Українці на початок 2018 року матимуть 5,4 млн біометричних паспортів - А.Аваков

Українці на початок 2018 року матимуть 5,4 млн біометричних паспортів - А.Аваков

Київ • УНН

 • 9435 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Державна міграційна служба України до кінця 2017 року планує видати ще 2,4 млн нових біометричних паспортів і на початок наступного року їх буде в обігу приблизно 5,4 млн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

“Виходячи з розрахунків на 1 січня 2018 року в обігу буде приблизно 5,4 млн біометричних паспортів”, — написав він.

За інформацією міністра, у січні видано 163,57 тис. біометричних паспортів, у лютому — 206,16 тис., а у березні — 231,03 тис.

Він уточнив, що протягом трьох місяців нинішнього року ДМС оформила українцям 600,74 тис. документів.

Всього, за його словами, станом на 7 квітня вже видано 3,025 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон.

А.Аваков додав, що ДМС до кінця 2017 року планує видати ще 2,4 млн нових біометричних документів.

Крім того, поінформував міністр, вартість оформлення закордонного паспорта за 7 робочих днів становить — 810,32 грн, за 20 робочих днів — 557,32 грн.

Нагадаємо, А.Аваков планує напряму підпорядкувати Нацполіції систему ІТТ.

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