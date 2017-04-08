У украинцев на начало 2018 года будут 5,4 млн биометрических паспортов - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Государственная миграционная служба Украины к концу 2017 года года планирует выдать еще 2,4 млн новых биометрических паспортов и на начало следующего года их будет в обороте примерно 5,4 млн. Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"Исходя из расчетов на 1 января 2018 года в обращении будет примерно 5,4 млн биометрических паспортов", - написал он.
По информации министра, в январе выдано 163,57 тыс. биометрических паспортов, в феврале - 206,16 тыс., а в марте - 231,03 тыс.
Он уточнил, что в течение трех месяцев нынешнего года ГМС оформила украинцам 600,74 тыс. документов.
Всего, по его словам, по состоянию на 7 апреля уже выдали 3,025 млн биометрических паспортов для выезда за границу.
А.Аваков добавил, что ГМС к концу 2017 года году планирует выдать еще 2,4 млн новых биометрических документов.
Кроме того, сообщил министр, стоимость оформления загранпаспорта за 7 рабочих дней составляет - 810,32 грн, за 20 рабочих дней - 557,32 грн.
Напомним, А.Аваков планирует напрямую подчинить Нацполиции систему ИВС.