Українці мають бути зі світлом на Новий рік, таке завдання - ОП

Цитата

«Найперше, ми пережили вчорашні ракетні удари й нічні удари… Завдання, яке є у нас, – це найголовніше, щоб у новорічну ніч усі українці, саме побутові споживачі були зі світлом. Я думаю, що нам це вдасться, але буває різне… Я сподіваюсь, що у всіх побутових споживачів буде світло», - розповів Тимошенко.

За його словами, одне з головних завдань української влади – це забезпечення українців світлом на Новий рік.

Доповнення

Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу після 10-ї масованої атаки росіян. Складна ситуація у південному та східному регіонах.