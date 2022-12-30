Украинцы должны быть со светом на Новый год, такая задача - ОП

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Самая главная задача для украинских властей – это обеспечить электроэнергией население в новогоднюю ночь. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Прежде всего, мы пережили вчерашние ракетные удары и ночные удары… Задача, которая есть у нас, – это самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители были со светом. Я думаю, что нам это удастся, но бывает разное… Я надеюсь, что у всех бытовых потребителей будет свет», - рассказал Тимошенко.

По его словам, одна из главных задач украинской власти – это обеспечение украинцев светом на Новый год.

Дополнение

Энергосистема в плановом режиме восстанавливает нормальную работу после 10-й массированной атаки россиян. Сложная ситуация в южном и восточном регионах.

Украинские Национальные Новости

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