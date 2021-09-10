Українці частіше переробляють автомобілі під газ: цього року вже 18 тисяч

Деталі

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що в Україні у період з 1 січня 2021 року по 26 серпня 2021 року зареєстровано 18 275 транспортних засобів з переобладнанням для роботи на газовому пальному.

Окрім того, зазначається, що протягом аналогічного періоду у 2020 році було зареєстровано 13 489 переобладнаних транспортних засобів для роботи на газовому пальному.

Додамо

14 травня Кабмін постановою ввів держрегулювання цін на пальне, рішення набуло чинності з 15 травня. На період дії карантину встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр). Надбавка не стосується "брендового преміального" палива.

Бізнес не підтримує запровадження державного регулювання цін на пальне, Європейська Бізнес Асоціація закликала Кабмін скасувати постанову про держрегулювання цін на пальне.

В експертних колах кажуть, що встановлене Кабінетом міністрів тимчасове державне регулювання цін на пальне може призвести до погіршення якості пального, а також погіршення контролю якості.