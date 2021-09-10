Украинцы чаще переоборудуют автомобили под газ: в этом году уже 18 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. С начала этого года в Украине зарегистрировали более 18 тысяч переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе (ГБО). Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Детали
В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в Украине в период с 1 января 2021-го по 26 августа 2021 года зарегистрировано 18 275 транспортных средств с переоборудованием для работы на газовом топливе.
Кроме того, отмечается, что за аналогичный период в 2020 году было зарегистрировано 13 489 переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе.
Добавим
14 мая Кабмин постановлением ввел госрегулирование цен на горючее, решение вступило в силу с 15 мая. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). Надбавка не касается "брендового премиального" топлива.
Бизнес не поддерживает введение государственного регулирования цен на горючее, Европейская Бизнес Ассоциация призвала Кабмин отменить постановление о госрегулировании цен на топливо.
В экспертных кругах говорят, что установленное Кабинетом министров временное государственное регулирование цен на горючее может привести к ухудшению качества топлива, а также ухудшению контроля качества.