Українці беруть вкрай мало споживчих кредитів - аналітик

"Згідно з даними НБУ, за 10 місяців поточного року кількість споживчих кредитів збільшилася на 20 млрд, при тому, що оборот роздрібної торгівлі вже який рік перевищує позначку в 1 трлн грн. Безумовно, ці гроші є на ринку, але істотного впливу вони надати не можуть. Необхідно, щоб ця цифра була в рази більше", - зазначив експерт.

Як пояснив Охріменко, споживчих кредитів має бути дуже багато.

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"Якщо взяти європейсько-американську модель, то там може здатися дивним, якщо у людини немає споживчого кредиту. У цих країнах вважається, що людина, зайшовши в магазин, повинен мати можливість купити те, що йому потрібно, не залежно від того, чи є у нього гроші. Тому там обсяги кредитування зашкалюють", - додав він.

За словами аналітика, велика кількість споживчих кредитів позитивно позначається на торгівлі, бізнесі, виробниках, оскільки це збільшує купівельну спроможність населення, дає нових покупців.

"Зараз спостерігається слабо-позитивна тенденція в цьому відношенні. Хорошим показником була б цифра в 200 млрд, на тлі трильйона по роздрібній торгівлі (який утримується на цьому рівні вже кілька років), це дійсно могло б на щось вплинути", - резюмував Охрименко.

Нагадаємо, на 2018 рік планується виділити 400 млн грн на "теплі" кредити, яких вистачить на 3-6 місяців роботи програми.