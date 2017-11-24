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Украинцы берут крайне мало потребительских кредитов – аналитик

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Объемы выданных населению потребительских кредитов крайне малы. Их должно быть в разы больше. Об этом сообщил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии УНН.

“Согласно данным НБУ, за 10 месяцев текущего года количество потребительских кредитов увеличилось на 20 млрд, при том, что оборот розничной торговли уже который год превышает отметку в 1 трлн грн. Безусловно, эти деньги есть на рынке, но существенного влияния они оказать не могут. Необходимо, чтобы эта цифра была в разы больше”, — отметил эксперт.

Как объяснил Охрименко, потребительских кредитов должно быть очень много.

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“Если взять европейско-американскую модель, то там может показаться странным, если у человека нет потребительского кредита. В этих странах считается, что человек, зайдя в магазин, должен иметь возможность купить то, что ему нужно, не зависимо от того, есть ли у него деньги. Поэтому там объемы кредитования зашкаливают”, — добавил он.

По словам аналитика, большое количество потребительских кредитов позитивно сказывается на торговле, бизнесе, производителях, поскольку это увеличивает покупательскую способность населения, дает новых покупателей.

“Сейчас наблюдается слабо-позитивная тенденция в этом отношении. Хорошим показателем была бы цифра в 200 млрд, на фоне триллиона по розничной торговле (который удерживается на этом уровне уже несколько лет), это действительно могло бы на что-то повлиять”, — резюмировал Охрименко.

Напомним, на 2018 год планируется выделить 400 млн грн на “теплые” кредиты, которых хватит на 3-6 месяцев работы программы.

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