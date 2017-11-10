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Українською мовою говоритиме кожен українець - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки ухваленому закону про освіту кожен українець зможе вільно говорити українською мовою. Про це він сказав на всеукраїнському форумі представників місцевих громад, передає УНН.

“...ми прийняли нову і амбітну реформу освіти, яка робить дуже важливу справу — не просто підвищує і робить сучасним процес освіти, інтерактивним, гнучким, але є ще одна річ — ми повертаємо українську мову українцям, змалечку”, — зазначив Президент.

Порошенко також додав, що “...українською мовою буде говорити кожен українець”.

Нагадаємо, 25 вересня новий закон “Про освіту” підписав президент України Петро Порошенко.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв’язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Українські Національні Новини

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