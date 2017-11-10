Українською мовою говоритиме кожен українець - Президент

“...ми прийняли нову і амбітну реформу освіти, яка робить дуже важливу справу — не просто підвищує і робить сучасним процес освіти, інтерактивним, гнучким, але є ще одна річ — ми повертаємо українську мову українцям, змалечку”, — зазначив Президент.

Порошенко також додав, що “...українською мовою буде говорити кожен українець”.

Нагадаємо, 25 вересня новий закон “Про освіту” підписав президент України Петро Порошенко.



У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв’язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.